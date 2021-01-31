Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака, предполагает активный период дома и на работе. Особое внимание уделите личной жизни. Читайте гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Источник: 24 канал

Читайте подробнее гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Овна

Неделя для Овнов будет максимально благоприятной в финансовом плане. В начале недели вас ожидает существенное поступления средств, и если вы давно планировали какую-то покупку – делайте это сразу. Есть большая вероятность, что вы купите товар, от которого будете очень довольны.

По возможности, уделите внимание своей квартире. Займитесь генеральной уборкой или даже мелким ремонтом. Вас ожидает приятная новость, связанная с вашей должностью на работе. Вероятно, руководство предложит вам достаточно неплохой вариант. Если вы давно планировали изменить хоть немного сферу деятельности – соглашайтесь без каких-либо колебаний.

Выходные лучше провести с друзьями. Вы улучшите свое настроение, если выберетесь куда-то из дома и посетите интересные места. Также эта неделя очень благоприятна для занятий спортом. Вам будет под силу даже то, о чем вы раньше даже боялись думать. Поэтому ищите новые вызовы для себя и уверенно достигайте цели.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 3 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Тельца

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты.

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Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Во вторник вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Среда – удачный день для деловых встреч.

На выходных устройте романтическое свидание или просто сделайте сюрприз вашей второй половинке. Проведенное вместе время укрепит ваши отношения и повысит уровень доверия друг к другу.

Благоприятный день: 5 февраля

Неблагоприятный день: 1 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам на этой неделе быть внимательными к своим затратам и тратить деньги с умом. Если значительную часть ваших сбережений вы потратите на развлечения, то будете об этом позже жалеть. Наиболее успешным направлением этой недели станет ваша карьера. Отношения с руководством и коллегами сложатся наилучшим образом.

Проявляйте на этой неделе инициативность и не бойтесь брать на себя ответственность. Результаты проделанной вами работы подарят вам отличное настроение и мотивацию для будущих свершений. Вторая половина недели благоприятна для похода к психологу и изучению иностранного языка. Вам все будет даваться легко и просто.

Выходные посвятите работе по дому. Все бытовые дела в субботу увенчаются успехом. Воскресенье – отличный день для занятия спортом и очищения организма. Не перегружайте желудок тяжелой пищей. Откажитесь от алкоголя и придерживайтесь правильного питания.

Благоприятный день 5: февраля

Неблагоприятный день: 7 февраляам

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Рака

Насущные проблемы в начале недели вы решите очень быстро, а остальные дни недели проведете в покое и гармонии. Не отказывайтесь от посторонней помощи коллег или друзей. В личной сфере одиноким представителям знака придется делать важный выбор. Эта неделя неблагоприятна для выяснений отношений с начальством. Даже если вас сейчас что-то не устраивайте, оставьте этот разговор на лучшее время.

Вторая половина недели – это благоприятное время для планирования своего бюджета. Позаботьтесь о сбережениях, ведь иначе есть большая вероятность, что в будущем у вас будут большие и незапланированные расходы.

На выходных удачными будут как бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвитию.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 2 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Льва

Львов на этой неделе ждет много дел, но вы со всеми справитесь и добьетесь поставленных целей. Главное – четко составьте план на неделю и постарайтесь все выполнить. Такая дисциплина поможет вам быть в тонусе и не выпадать из рабочего ритма.

В личной жизни Львов ожидают грандиозные изменения. Вы наконец созрели, чтобы рассказать своему партнеру о настоящих чувствах, поэтому ожидайте серьезного разговора. В общем у общения будет положительный характер.

По возможности, возьмите на работе один или два дня отпуска и поезжайте куда-то на отдых. В последний месяц зимы отправитесь в заснеженные горы, или в малоизвестные места, в которых откроете для себя что-то новое. Вам нужно немного перезарядиться и сменить обстановку.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Девы

Эта неделя очень благоприятна для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе. Вероятно, вас даже ждет повышение на работе. Одинокие представители знака могут на этой неделе встретить свою вторую половинку.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите общий вечер с родителями или второй половинкой.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Весов

Неделя для Весов будет благоприятна для обучения. Если вы давно мечтали освоить какую-либо профессию, записаться на курсы, или продолжить изучение какого-либо языка – не медлите. Звезды будут способствовать всем вашим начинаниям. Для качественного обучения, вам придется отказаться от дополнительной нагрузки на работе.

Проблемы с банками или банковскими карточками, которые беспокоили вас в последнее время, наконец завершатся. Вторая половина недели благоприятна для крупных покупок, особенно это касается техники. Также Весов ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новый уровень, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.

Выходные проведите в компании друзей. Вероятно, вы познакомитесь с новыми и интересными людьми, которые в будущем станут вашими хорошими друзьями. Скучать на выходных вам точно не придется.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Скорпиона

Эта неделя очень благоприятна для воплощения всех рабочих планов – перед вами откроются большие перспективы. Ваши личные проекты очень понравятся руководству. Придется пожертвовать свободным временем и выходными ради работы, но результат будет вас радовать еще очень долго.

Не стоит отталкивать человека, который проявил к вам интерес, вероятно, что при более близком знакомстве все сложится наилучшим образом.

Пятницу проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. А вот выходные лучше посвятить романтическим встречам или общим поездкам.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Стрельца

Неделя благоприятна для выполнения домашних дел и переезда. Если вы долго искали помещение, то в первой половине недели звезды вам улыбнутся, и вы наконец переедете в жилье мечты. На этой неделе уделите внимание уборке, покупке элементов интерьера, наполните дом декором и хозяйственными товарами.

Налаживание быта будет вам под силу, вы даже будете получать удовольствие от проделанной работы. Во время совместной работы вы можете укрепить отношения с человеком, который вам очень нравится. Вторую половину недели посвятите саморазвитию. Чтение качественной литературы и интересных материалов наделят вас большим багажом знаний.

Выходные хорошо бы провести на свежем воздухе, если будет не очень холодно. Прогуляйтесь с близкими вам людьми родными и любимыми улочками, или наведайтесь в какое-то место, в котором всегда хотели побывать, но никак не решались.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 1 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Козерога

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим руководством.

Главный акцент на этой неделе сделайте на духовный рост и обучение. Не отказывайтесь от новых знакомств, ведь некоторые из них вам понадобятся в ближайшее время. Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Согласно гороскопу, вам нужно пересмотреть свои расходы и уменьшить их там, где это возможно.

Выходные лучше провести активно – к примеру, поехать за город на небольшую прогулку. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Водолея

Новая неделя будет благоприятной для ваших финансов. Вы получите большое финансовое поступления, или же вам вернут старый долг. Кроме этого, неделя благоприятна для операций с валютой. А вот в личной жизни будет не все так гладко. Возможны ссоры и конфликты с любимым человеком.

Середина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней. В последнее время у вас накопилось много негатива, который лучше выпустить через спорт. Начните бегать, заниматься йогой или любым другим видом спорта и вы почти сразу почувствуете улучшение настроения и общего самочувствия.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вы попадете на очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 для Рыб

Эта неделя принесет вам массу удовольствий и приятных впечатлений. В первой половине недели вы решите все ваши финансовые проблемы – ожидается существенное денежное поступление. Деньги стоит потратить на путешествие или на дорогую покупку.

Во второй половине недели вам нужно организовать свое окружающее пространство – да, уборки или мелкий ремонт будут очень кстати. Также этот период благоприятен для встреч с друзьями.

Не берите на этой неделе никакой дополнительной работы, которая будет заставлять работать дома или допоздна. Всех денег вы не заработаете, а вот нанести вред здоровью и психическому здоровью сможете очень легко. Помните об отдыхе, иначе вы просто "сгорите" на работе и не получите за это никакого вознаграждения.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 3 февраля