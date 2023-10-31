Так, астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким варто уникати святкувань у листопаді. Зокрема, це Стрілець, Лев, Телець і Риби, передає 24 Канал.

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Стрілець

У листопаді ви можете почуватися збуджено й нетерпляче. Уникайте подій, які можуть викликати конфлікт та роздратування.

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Лев

Ваша самовпевненість може дуже нашкодити вам самим. Уникайте святкувань, адже там не відчуватимете себе в центрі уваги, через що можете спровокувати конфлікт.

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Телець

Листопад – місяць, коли ви зможете стати занадто чутливими та схильними до роздумів. Краще відкладіть святкування і залиштеся вдома.

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Риби

Цього місяця ви можете бути більш вразливими й схильними до песимізму. Уникайте надмірних святкувань, які можуть порушити внутрішню гармонію.

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