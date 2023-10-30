Уже наступного року одразу 5 знаків зодіаку можуть зазнати краху в кар'єрі. Так, за словами астрологів, це Близнюки, Риби, Телець, Стрілець і Діва, пише 24 Канал.

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Близнюки

У представників цього знаку можуть виникнути труднощі на роботі. Уникайте конфліктних ситуацій і будьте готовими до змін.

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Риби

Наступного року ви можете зіткнутися з новими викликами. Загрожуватиме крах кар'єри. Як би не було важко, знайте, уже незабаром все наладиться. Не бійтеся змінити сферу діяльності.

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Телець

Можливо, вам доведеться переглянути свої професійні цілі і змінити роботу. Не опускайте руки. Незабаром ви знайдете заняття до душі, яке приноситиме хороший дохід.

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Діва

На початку 2024 року на вас, ймовірно, чекає крах кар'єри. Однак, якщо хочете залишитися, ще можете все змінити. Уникайте конфліктів і сконцентруйтеся на виконанні поставлених завдань.

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Стрілець

Ймовірно, ви зіткнетеся зі складними ситуаціями, які негативно вплинуть на кар'єру. Однак, насправді саме час змінити роботу. Відпустіть минуле, відкрийтеся для нових можливостей. Завдяки цьому вже у 2024 році зможете розбагатіти.

Гороскоп для Стрільців