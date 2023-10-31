Так, астрологи назвали четыре знака зодиака, которым следует избегать празднований в ноябре. В частности, это Стрелец, Лев, Телец и Рыбы, передает 24 Канал.

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Стрелец

В ноябре вы можете чувствовать себя возбужденно и нетерпеливо. Избегайте событий, которые могут вызвать конфликт и раздражение.

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Лев

Ваша самоуверенность может очень навредить вам самим. Избегайте празднований, ведь там не будете чувствовать себя в центре внимания, из-за чего можете спровоцировать конфликт.

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Телец

Ноябрь – месяц, когда вы сможете стать слишком чувствительными и склонными к размышлению. Лучше отложите празднование и останьтесь дома.

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Рыбы

В этом месяце вы можете быть более уязвимыми и склонными к пессимизму. Избегайте чрезмерных торжеств, которые могут нарушить внутреннюю гармонию.

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