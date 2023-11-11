Проте астрологи радять Козорогам, Овнам та Ракам викинути дещо зі свого життя в листопаді. Так, успіх прийде до них швидше, пише 24 Канал.

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Козорог

Козорогам варто позбутися старого одягу. Він засмічує не лише будинок, але й погано впливає на вашу енергетику. Крім того, це допоможе звільнити шафу для нових речей. Проте найголовніше – ви відчуєте полегшення та знайдете сили, щоб досягнути бажаної мети вже цього місяця.

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Овен

Астрологи наполягають, щоб Овни викинули подарунок, який отримали останніми днями. Він несе погану енергію у ваш дім, тому й перешкоджає досягненню успіху. Ви, мабуть, помітили, що стали більш нервовими та розсіяним. Тому не можете виконувати будь-які задачі на 100 відсотків.

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Рак

Відмовтеся від шкідливих звичок. Ви стали зловживати ними останнім часом. Алкоголь, куріння, азартні ігри та велика кількість солодкого погано впливають на вашу продуктивність. Взявши себе в руки, ви досягнете бажаної мети вже під кінець місяця.

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