Так, до кінця листопада особисте життя Близнюків, Стрільців і Дів наладиться. Ви відчуєте справжнє щастя, пише 24 Канал.

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Стрілець

Ймовірно, раніше вам довелося пережити зраду партнера. Однак, це не привід більше ніколи не відкриватися людям. Не відмовляйте собі у щасті. От побачите, чорна смуга завершиться.

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Близнюки

Несподівано ви зустрінете людину, яка зможе кардинально змінити ваше життя на краще. Довіртеся власному серцю. Не потрібно одягати маску. Близнюки, вас є за що любити.

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Діва

Кохання – чи не найкраще почуття в житті людини. Однак, далеко не все можна запланувати. Відпустіть минуле й побачите, яким прекрасним може бути життя поруч з коханою людиною.

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