Однако астрологи советуют Козерогам, Овнам и Ракам выбросить кое-что из своей жизни в ноябре. Так, успех придет к ним быстрее, пишет 24 Канал.

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Козерог

Козерогам стоит избавиться от старой одежды. Он засоряет не только дом, но и плохо влияет на вашу энергетику. Кроме того, это поможет освободить шкаф для новых вещей. Однако самое главное – вы почувствуете облегчение и найдете силы, чтобы достичь желаемой цели уже в этом месяце.

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Овен

Астрологи настаивают, чтобы Овны выбросили подарок, полученный в последние дни. Он несет плохую энергию в ваш дом, потому и препятствует достижению успеха. Вы, вероятно, заметили, что стали более нервными и рассеянными. Поэтому не можете выполнять какие-либо задачи на 100 процентов.

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Рак

Откажитесь от вредных привычек. Вы стали злоупотреблять ими в последнее время. Алкоголь, курение, азартные игры и большое количество сладкого плохо влияют на вашу производительность. Взяв себя в руки, вы достигнете желаемой цели уже к концу месяца.

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