Астрологи назвали трьох знаків зодіаку, яким найчастіше сняться віщі сни. Хтось бачить їх кожного тижня. Про кого йдеться, розповість 24 Канал.

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Риби

У Риб дуже багата уява – настільки, що вони навіть спати спокійно не можуть. Адже постійно бачать різноманітні картинки. Цікаво, що представникам цього знаку зодіаку віщі сни сняться кожного тижня. Інколи вони думають, що володіють якимись особливими здібностями.

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Скорпіон

У Скорпіонів сни збуваються дуже часто. Інколи представників цього знаку зодіаку це лякає. Адже не завжди відбуваються приємні події. Деякі моменти хочеться стерти зі своєї пам'яті. Однак це зробити вже неможливо.

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Терези

Терезам подобається, що вони настільки часто бачать віщі сни. Це робить життя цікавішим, різноманітнішим та веселішим. Однак астрологи все одно радять бути більш уважними. Адже варто пам'ятати, що не всі сни – хороші.

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