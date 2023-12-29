Астрологи назвали трех знаков зодиака, которым чаще всего снятся вещие сны. Кто-то видит их каждую неделю. О ком идет речь, расскажет 24 Канал.

Ей 3 знака зодиака, у которых впереди проблемы со здоровьем

Рыбы

У Рыб очень богатое воображение – настолько, что они даже спать спокойно не могут. Ведь постоянно видят всевозможные картинки. Интересно, что представителям этого знака зодиака вещие сны снятся каждую неделю. Иногда они думают, что обладают какими-то особыми способностями.

Гороскоп для Рыб

Скорпион

У Скорпионов сны сбываются очень часто. Иногда представителей этого знака зодиака это пугает. Ведь не всегда происходят приятные события. Некоторые моменты хочется стереть из памяти. Однако это сделать уже невозможно.

Гороскоп для Скорпионов

Весы

Весам нравится, что они столь часто видят вещие сны. Это делает жизнь более интересной, разнообразной и веселой. Однако астрологи все равно советуют быть внимательнее. Ведь следует помнить, что не все сны – хорошие.

Гороскоп для Весов