Астрологи розповіли, що мова йде про Терезів, Риб та Раків. До чого їм потрібно готуватися, читайте у гороскопі LifeStyle 24.

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Терези

Терези вже деякий час не можуть справитися з певними проблемами. Астрологи кажуть, що незабаром представникам цього знаку зодіаку варто готуватися до неприємного сюрпризу. Його їм влаштує дуже близький друг, тому удар буде ще більш болючий.

Гороскоп для Терезів

Риби

На Риб неприємності чекають вже цих вихідних. Тому їм зовсім не вдасться насолодитися відпочинком, адже доведеться розв'язувати проблеми. Представники цього знаку зодіаку не зможуть справитися з труднощами, якщо не попросять про допомогу у когось з рідних.

Гороскоп для Риб

Рак

Неприємний сюрприз Ракам влаштує кохана людина. Ймовірно, він стане першим поштовхом до того, щоб завершити токсичні стосунки. Звичайно, буде дуже боляче. Однак, можливо, представники цього знаку зодіаку зроблять певні висновки, щоб не припуститися схожих помилок у майбутньому.

Гороскоп для Раків