Астрологи рассказали, что речь идет о Весах, Рыбах и Раках. К чему им нужно готовиться, читайте в гороскопе LifeStyle 24.

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Весы

Весы уже некоторое время не могут справиться с определенными проблемами. Астрологи говорят, что вскоре представителям этого знака зодиака стоит готовиться к неприятному сюрпризу. Его им устроит очень близкий друг, поэтому удар будет еще более болезненный.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыб неприятности ждут уже на этих выходных. Поэтому им совсем не удастся насладиться отдыхом, ведь придется решать проблемы. Представители этого знака зодиака не смогут справиться с трудностями, если не попросят о помощи у кого-то из родных.

Гороскоп для Рыб

Рак

Неприятный сюрприз Ракам устроит любимый человек. Вероятно, он станет первым толчком к тому, чтобы завершить токсичные отношения. Конечно, будет очень больно. Однако, возможно, представители этого знака зодиака сделают определенные выводы, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.

Гороскоп для Раков