Нерозлийвода: знаки зодіаку, які є найкращими друзями

Кожній людині потрібен друг, який завжди вислухає, щиро зрадіє успіхам, а ще підтримає і прийде на допомогу у важкі хвилини. Астрологи розповіли, які знаки мають найкращу сумісність.

Терези й Близнюки, Овен і Лев, Рак і Риби найчастіше є найкращими друзями. 24 Канал розповідає, чому саме цим знакам так легко знайти спільну мову.

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Терези та Близнюки

Представники цих знаків можуть базіками годинами про все, що завгодно. Їхня дружба нерідко заснована на веселощах. Однак, у скрутний час завжди прийдуть на допомогу.

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До речі, за словами астрологів, дружба між цими знаками здебільшого тривала. Вона могла зародитися ще в дитинстві. У цих знаків спільні інтереси, що, звичайно ж, зближує їх.

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Рак і Риби

У цих знаків також спільна стихія. Вода наділяє їх добротою, чуйністю і м'якістю.

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Як Рак, так і Риби співчутливі й емоційні. Вони розуміють одне одного з пів слова та завжди прийдуть другові на допомогу.

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Овен і Лев

Народжені під цими сузір'ями наділені лідерськими якостями. Обоє енергійні та впевнені в собі.

Гороскоп для Овнів

Насправді в Овна і Лева багато спільного, водночас ці знаки можуть доповнити одне одного. Окрім того, вони завжди знайдуть тему для розмови.

Гороскоп для Левів