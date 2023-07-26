Нерозлийвода: знаки зодіаку, які є найкращими друзями
Кожній людині потрібен друг, який завжди вислухає, щиро зрадіє успіхам, а ще підтримає і прийде на допомогу у важкі хвилини. Астрологи розповіли, які знаки мають найкращу сумісність.
Терези й Близнюки, Овен і Лев, Рак і Риби найчастіше є найкращими друзями. 24 Канал розповідає, чому саме цим знакам так легко знайти спільну мову.
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Терези та Близнюки
Представники цих знаків можуть базіками годинами про все, що завгодно. Їхня дружба нерідко заснована на веселощах. Однак, у скрутний час завжди прийдуть на допомогу.
Гороскоп для Терезів
До речі, за словами астрологів, дружба між цими знаками здебільшого тривала. Вона могла зародитися ще в дитинстві. У цих знаків спільні інтереси, що, звичайно ж, зближує їх.
Гороскоп для Близнюків
До речі Уже цього тижня 2 знакам зодіаку зізнаються в коханні
Рак і Риби
У цих знаків також спільна стихія. Вода наділяє їх добротою, чуйністю і м'якістю.
Гороскоп для Раків
Як Рак, так і Риби співчутливі й емоційні. Вони розуміють одне одного з пів слова та завжди прийдуть другові на допомогу.
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Овен і Лев
Народжені під цими сузір'ями наділені лідерськими якостями. Обоє енергійні та впевнені в собі.
Гороскоп для Овнів
Насправді в Овна і Лева багато спільного, водночас ці знаки можуть доповнити одне одного. Окрім того, вони завжди знайдуть тему для розмови.
Гороскоп для Левів