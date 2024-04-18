Овен, Рак і Водолій, постанете перед серйозними викликами. Втім, наважтеся нарешті зробити все, що від вас залежить, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овни енергійні та рішучі. Втім, вони дуже часто діють зовсім необдумано. Цієї весни доведеться раптово повернутися до не розв'язаних проблем. Варто докласти всіх зусиль.

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Рак

Раки часто залишаються наодинці зі своїми думками та емоціями. Втім, настав час вирішити дещо дуже важливе. Усе вийде, головне наважитися.

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Водолій

Ці люди багато часу проводять у думках та ідеях. Втім, можуть уникати прямого зіткнення з проблемами. Весна змусить Водоліїв повертатися до не розв'язаних питань і знайти спосіб їх вирішення.

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