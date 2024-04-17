Телець, Лев і Скорпіон, ці два тижні будуть непростими. Раптово з'являться серйозні виклики, пише LifeStyle 24.

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Телець

В останні дні квітня Тельці можуть постати перед труднощами та випробуваннями. Однак, ваша міцність та стійкість допоможуть подолати всі перешкоди.

Цілеспрямованість та впевненість у собі є вашими сильними сторонами. Не вагайтеся, ухвалюючи рішення. Ви здатні досягти великих результатів.

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Скорпіон

Кінець квітня для Скорпіона може бути дещо напруженим. Однак, холодний розум допоможе пройти цей період успішно. Тож зосередьтеся на своїх сильних сторонах.

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Лев

Квітень перевірить Левів на міцність. Ви природжений лідер. Тож зберіться і покажіть усе, на що здатні. Які б проблеми раптово не виникли, зможете розв'язати усе.

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