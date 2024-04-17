Телец, Лев и Скорпион, эти две недели будут непростыми. Внезапно появятся серьезные вызовы, пишет LifeStyle 24.

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Телец

В последние дни апреля Тельцы могут оказаться перед трудностями и испытаниями. Однако, ваша прочность и стойкость помогут преодолеть все препятствия.

Целеустремленность и уверенность в себе являются вашими сильными сторонами. Не сомневайтесь, принимая решения. Вы способны достичь больших результатов.

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Скорпион

Конец апреля для Скорпиона может быть несколько напряженным. Однако, холодный ум поможет пройти этот период успешно. Поэтому сосредоточьтесь на своих сильных сторонах.

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Лев

Апрель проверит Львов на прочность. Вы прирожденный лидер. Поэтому соберитесь и покажите все, на что способны. Какие бы проблемы внезапно не возникли, сможете решить все.

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