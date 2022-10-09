Астрологи з'ясували, що саме ці 3 представники зодіакального спектру мають найбільше шансів мати не тільки хорошу роботу, але і накопичити кошти на безбідне життя.

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Діва

Представники цього знаку дуже педантичні та люблять, аби усе було під контролем. Це стосується і коштів – Діви можуть бути дещо скнарами, якщо справа доходить до грошей, проте їхня жадібність може бути виправдана – невеликою економією вони влаштовують собі та своїй родині безбідне життя у майбутньому.

Ці знаки зодіаку притягують гроші

Козеріг

Козерогів часто називають одним із найпрацьовитіших знаків зодіаку, тож не дивно, що їхня наполеглива праця винагороджується. Козероги можуть стрімко піднятися кар'єрною драбиною та заробити величезні статки – проте вони не знають, коли варто вчасно зупинитися. Через це в Козерогів бувають проблеми зі здоров'ям – вони перепрацьовують, а потім відправляються до лікарні.

Ці знаки зодіаку притягують гроші

Водолій

Представники цього знаку зодіаку дуже цінують гроші та розуміють їхню ціну у світі. Попри те, що інколи Водолії можуть вдатися до спонтанної покупки, зазвичай цей знак зодіаку дуже береже свої статки. Часто гроші самі приходять до Водоліїв – вони легко їх знаходять, отримують в дарунок чи у спадок. І грамотне розподілення фінансів допомагає Водоліям якомога швидше сколотити собі статок.

Ці знаки зодіаку притягують гроші