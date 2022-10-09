Астрологи выяснили, что именно эти 3 представителя зодиакального спектра имеют больше шансов иметь не только хорошую работу, но и накопить средства на безбедную жизнь.

Читайте также Несносные и сложные: 3 знака зодиака с худшим характером

Дева

Представители этого знака очень щепетильны и любят, чтобы все было под контролем. Это касается и средств – Девы могут быть несколько скрягами, если дело доходит до денег, однако их жадность может быть оправдана – небольшой экономией они устраивают себе и своей семье безбедную жизнь в будущем.

Эти знаки зодиака притягивают деньги

Козерог

Козерогов часто называют одним из самых трудолюбивых знаков зодиака, поэтому не удивительно, что их упорный труд вознаграждается. Козероги могут стремительно подняться по карьерной лестнице и заработать огромное состояние – однако они не знают, когда стоит вовремя остановиться. Поэтому у Козерогов бывают проблемы со здоровьем – они перерабатывают, а затем отправляются в больницу.

Эти знаки зодиака притягивают деньги

Водолей

Представители этого знака зодиака очень ценят деньги и понимают их цену в мире. Несмотря на то, что иногда Водолеи могут прибегнуть к спонтанной покупке, обычно этот знак зодиака очень бережет свое состояние. Часто деньги сами приходят в Водолеи – они легко их находят, получают в подарок или в наследство. И грамотное распределение финансов помогает Водолеям как можно быстрее сколотить себе состояние.

Эти знаки зодиака притягивают деньги