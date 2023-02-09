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Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Овнів
Овни сьогодні зможуть досягнути поставлених цілей. Варто лише зосереджувати свою увагу лише на найважливіших речах.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Тельців
Перша половина дня для Тельців буде доволі складною. Ймовірно, у вас будуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. У другій половині дня чекайте повідомлення від близької людини.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Близнюків
На Близнюків сьогодні чекають деякі розчарування. Ви будете чекати на повідомлення від людини, яка вам надзвичайно симпатизує, але цього не станеться.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Левів
На Левів сьогодні чекають проблеми професійного характеру. На роботі вам дадуть багато завдань, з якими вам самостійно буде не під силу впоратися.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Дів
Дівам сьогодні треба відволіктися від проблем та присвятити час собі. Відключіть гаджети та просто знайдіть час на книгу та розмови з рідними людьми.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Терезів
На Терезів чекає дещо напружений день. Якщо маєте можливість – візьміть на роботі вихідний та просто відпочиньте, оскільки негативних емоцій буде чимало.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Скорпіонів
Скорпіонам не варто в цей день відволікатися на дрібниці. Присвятіть цей день вирішенню серйозних питань, а на вихідних вже зможете займатися особистими справами.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Стрільців
Стрільцям сьогодні треба переглянути своє життя та змінити вектор думок у свою сторону. Ви занадто багато віддавали себе іншим та ставили на перше місце всіх, крім себе самих.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 лютого2023 для Козерогів
Козерогам варто перепочити. Візьміть паузу у стосунках. Ви занадто багато взяли на себе. День буде непростим, але його треба перетерпіти.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Водоліїв
Водоліям треба рухатися вперед і не озиратися на день. Робіть свій кожен день цікавішим за попередній.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 лютого 2023 для Риб
День вдалий для роботи над новим проєктом. Не бійтеся нічого і починайте діяти. Відшліфовуйте свої знання та вміння.