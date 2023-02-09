Новые знакомства в этот день будут способствовать осуществлению ваших целей. 24 канал.

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Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Овнов

Овны сегодня смогут достичь поставленных целей. Следует лишь сосредотачивать свое внимание только на важнейших вещах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Тельцов

Первая половина дня для Тельцов будет достаточно сложной. Вероятно, у вас будут наблюдаться проблемы со здоровьем. Во второй половине дня ждите сообщения от близкого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Близнецов

Близнецов сегодня ждут некоторые разочарования. Вы будете ждать сообщения от человека, который вам чрезвычайно симпатизирует, но этого не произойдет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Раков

Раков сегодня ждет встреча с человеком, который перевернет их жизнь с ног на голову. Вы наконец-то обретете человека, о котором мечтали всю жизнь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Львов

Львов сегодня ждут проблемы профессионального характера. На работе вам предоставят много задач, с которыми вам самостоятельно будет не по силам справиться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Дев

Девам сегодня нужно отвлечься от проблем и посвятить время себе. Отключите гаджеты и найдите время на книгу и разговоры с родными людьми.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Весов

Весов ждет несколько напряженный день. Если есть возможность – возьмите на работе выходной и просто отдохните, поскольку негативных эмоций будет немало.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Скорпионов

Скорпионам не стоит в этот день отвлекаться по пустякам. Посвятите этот день решению серьезных вопросов, а в выходные уже сможете заниматься личными делами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Стрельцов

Стрельцам сегодня нужно пересмотреть свою жизнь и изменить вектор мыслей в свою сторону. Вы слишком много отдавали себя другим и ставили во главу угла всех, кроме себя самих.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 9 февраля2023 для Козерогов

Козерогам следует отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. Вы слишком многое взяли на себя. День будет непростым, но его нужно претерпеть.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Водолеев

Водолеям нужно двигаться вперед и не оглядываться на день. Делайте свой каждый день интереснее предыдущего.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Рыб

День удачен для работы над новым проектом. Не бойтесь ничего и начинайте действовать. Отшлифовывайте свои знания и умения.