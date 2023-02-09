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Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Овнов
Овны сегодня смогут достичь поставленных целей. Следует лишь сосредотачивать свое внимание только на важнейших вещах.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Тельцов
Первая половина дня для Тельцов будет достаточно сложной. Вероятно, у вас будут наблюдаться проблемы со здоровьем. Во второй половине дня ждите сообщения от близкого человека.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Близнецов
Близнецов сегодня ждут некоторые разочарования. Вы будете ждать сообщения от человека, который вам чрезвычайно симпатизирует, но этого не произойдет.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Львов
Львов сегодня ждут проблемы профессионального характера. На работе вам предоставят много задач, с которыми вам самостоятельно будет не по силам справиться.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Дев
Девам сегодня нужно отвлечься от проблем и посвятить время себе. Отключите гаджеты и найдите время на книгу и разговоры с родными людьми.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Весов
Весов ждет несколько напряженный день. Если есть возможность – возьмите на работе выходной и просто отдохните, поскольку негативных эмоций будет немало.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Скорпионов
Скорпионам не стоит в этот день отвлекаться по пустякам. Посвятите этот день решению серьезных вопросов, а в выходные уже сможете заниматься личными делами.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Стрельцов
Стрельцам сегодня нужно пересмотреть свою жизнь и изменить вектор мыслей в свою сторону. Вы слишком много отдавали себя другим и ставили во главу угла всех, кроме себя самих.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 9 февраля2023 для Козерогов
Козерогам следует отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. Вы слишком многое взяли на себя. День будет непростым, но его нужно претерпеть.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Водолеев
Водолеям нужно двигаться вперед и не оглядываться на день. Делайте свой каждый день интереснее предыдущего.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 9 февраля 2023 года для Рыб
День удачен для работы над новым проектом. Не бойтесь ничего и начинайте действовать. Отшлифовывайте свои знания и умения.