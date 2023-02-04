Представители этих знаков зодиака редко могут завести стабильные и долговременные отношения из-за своего поведения и комплексов, пишет 24 Канал.

Читайте также Никогда не уступят: назвали наиболее упрямые знаки зодиака

Близнецы

Родившиеся под знаком Близнецов – страшные однолюбы, которые не могут завести серьезные отношения помня о том самом бывшем или бывшем. Прошлое тянет Близнецов назад, а они поэтому не зацикливаются на построении здоровых отношений.

Близнецы выбрали путь легкомысленных любовников – они привыкли ненадолго утешаться в компании кого-то потенциально интересного – но для них никакой ценности это общение не будет.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Представители этого знака зодиака отличаются своей экстравагантностью и харизматичностью и прекрасно этим пользуются. Весы обожают, когда все окружение увлекается ими, и стремятся разбить как можно больше сердец.

Весам нравится влюблять в себя людей, однако, понимая, что отношения уже начались, и желаемое уже получено, представители этого знака просто убегают, продолжая свой путь сердцееда.

Гороскоп для Весов

Водолей

У тех, кто родился под знаком Водолея, есть много секретов и неприятных деталей относительно прошлого. Закрытость и мнительность Водолеев отталкивает других от этого знака зодиака.

Мужчины Водолеи склонны к проявлениям агрессии к своим любимым, а женщины, рожденные под этим знаком зодиака, очень высокомерны и пессимистичны. Поэтому ни Водолеи, ни их избранники не остаются довольными отношениями, и разбегаются через несколько месяцев, тяжело переживая разрыв и тайно ненавидя своего бывшего партнера.

Гороскоп для Водолеев