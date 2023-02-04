Представники цих знаків зодіаку рідко можуть завести стабільні та довготривалі стосунки через свою поведінку та комплекси, пише 24 Канал.

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Близнюки

Ті, хто народився під знаком Близнюків – страшенні однолюби, які не можуть завести серйозні відносини пам'ятаючи про того самого колишнього чи колишню. Минуле тягне Близнюків назад, а вони через це не зациклюються на побудові здорових відносин.

Близнюки обрали шлях легковажних коханців – вони звикли ненадовго втішатися у компанії когось потенційно цікавого – але для них ніякої цінності це спілкування не матиме.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Представники цього знаку зодіаку вирізняються своєю екстравагантністю та харизматичністю, і чудово цим користуються. Терези обожнюють, коли все оточення захоплюється ними, та прагнуть розбити якомога більше сердець.

Терезам подобається закохувати в себе людей, проте, розуміючи, що стосунки вже почалися, і бажане вже отримано, представники цього знаку просто тікають, продовжуючи свій шлях серцеїда.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Ті, хто народилися під знаком Водолія, мають багато секретів та неприємних деталей щодо минулого. Закритість та недовірливість Водоліїв відштовхує інших від цього знаку зодіаку.

Чоловіки Водолії схильні до проявів агресії до своїх коханих, а жінки, народжені під цим знаком зодіаку, дуже зверхні та песимістичні. Через це ні Водолії, ні їхні обранці не залишаються задоволеними стосунками, та розбігаються за кілька місяців, тяжко переживаючи розрив і таємно ненавидячи свого колишнього партнера.

Гороскоп для Водоліїв