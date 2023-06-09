Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Овнів

Овни відчуватимуть навантаження та емоційне виснаження. Минулі події сильно турбуватимуть – навіть виникнуть проблеми зі сном. Та це лише період, що скоро завершиться.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Тельців

Щоб досягти успіху на роботі, потрібно докладати більше зусиль. Це ви почуєте від колег та начальства, але дослухайтеся до порад.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам більше відкриватися рідним. П'ятниця – вдалий час для щирого спілкування.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Раків

Несподіванка у житті Раків може вибити з колії. Потрібно буде швидко мислити та ухвалювати раціональні рішення.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Левів

Леви можуть відчувати сьогодні незначні проблеми зі здоров'ям. Але своїм станом не варто нехтувати – за потреби сходіть до лікаря.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Дів

Сьогодні на Дів чекає тепла та приємна зустріч. Ви побачитеся з людиною, з якою вже давно не спілкувалися.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Терезів

Терези дізнаються сьогодні важливі новини на роботі. Скоріш за все, вони будуть позитивними – можливо, вас чекатиме підвищення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні вирушать на романтичне побачення. Планети на вашому боці, тому все пройде чудово.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Стрільців

Сьогодні Стрільців чекатиме внутрішній конфлікт. Вони ніяк не зможуть вирішити складну ситуацію. Зверніться за порадою до близьких.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Козерогів

Козерогів сьогодні чекають нові знайомства. Не потрібно закриватися від людей, адже можна знайти друга або навіть другу половинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Водоліїв

Водоліям варто бути більш стриманими на роботі та під час спілкування з колегами. Не варто провокувати зайві сварки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 червня 2023 для Риб

Риби відчуватимуть себе чудово у п'ятничний день. Вас сьогодні чекає тепла зустріч з близькими та відпочинок від побутових справ.