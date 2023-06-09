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Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Овнов
Овны будут испытывать нагрузку и эмоциональное истощение. Прошедшие события будут сильно беспокоить – даже возникнут проблемы со сном. Но это лишь период, который скоро завершится.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Тельцов
Чтобы добиться успеха на работе, нужно прилагать больше усилий. Это вы услышите от коллег и начальства, но прислушивайтесь к советам.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Близнецов
Астрологи советуют Близнецам больше открываться родным. Пятница – удачное время для искреннего общения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Львов
Львы могут испытывать сегодня незначительные проблемы со здоровьем. Но своим состоянием не стоит пренебрегать – при необходимости сходите к врачу.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Дев
Сегодня Дев ждет теплая и приятная встреча. Вы увидитесь с человеком, с которым уже давно не общались.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Весов
Весы узнают сегодня важные новости на работе. Скорее всего, они будут положительными – возможно, вас ожидает повышение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Скорпионов
Скорпионы сегодня отправятся на романтическое свидание. Планеты на вашей стороне, поэтому все пройдет отлично.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Стрельцов
Сегодня Стрельцов ждет внутренний конфликт. Они никак не смогут разрешить сложную ситуацию. Обратитесь за советом к близким.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Козерогов
Козерогов сегодня ждут новые знакомства. Не нужно закрываться от людей, ведь можно найти вторую или даже вторую половинку.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Водолеев
Водолеям следует быть более сдержанными на работе и во время общения с коллегами. Не стоит провоцировать лишние ссоры.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 июня 2023 для Рыб
Рыбы будут чувствовать себя отлично в пятничный день. Вас сегодня ждет тёплая встреча с близкими и отдых от бытовых дел.