Друзья и близкие в ближайшее время подготовят приятные подарки для Овнов и Львов, пишет 24 Канал. О них позаботятся и проявят внимание.

К слову Идеально подходят друг другу: 3 пары знаков зодиака, которые сойдутся этим летом

Овен

В ближайшее время Овны получат большое внимание от любимого человека. Согласитесь, в последнее время вам не хватает заботы и поддержки.

Вторая половинка обязательно заметит это. А чтобы поднять настроение – устроит сюрприз.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы будут прекрасно чувствовать себя в ближайшее время, ведь будут чувствовать тепло и поддержку друзей.

Представителей этого знака зодиака будет ждать неожиданный и даже дорогой подарок. Это то, что вам точно понравится.

Гороскоп для Львов