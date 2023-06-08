Друзья и близкие в ближайшее время подготовят приятные подарки для Овнов и Львов, пишет 24 Канал. О них позаботятся и проявят внимание.
К слову Идеально подходят друг другу: 3 пары знаков зодиака, которые сойдутся этим летом
Овен
В ближайшее время Овны получат большое внимание от любимого человека. Согласитесь, в последнее время вам не хватает заботы и поддержки.
Вторая половинка обязательно заметит это. А чтобы поднять настроение – устроит сюрприз.
Гороскоп для Овнов
Лев
Львы будут прекрасно чувствовать себя в ближайшее время, ведь будут чувствовать тепло и поддержку друзей.
Представителей этого знака зодиака будет ждать неожиданный и даже дорогой подарок. Это то, что вам точно понравится.
Гороскоп для Львов