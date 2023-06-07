Літо 2023 буде палким та гарячим для багатьох знаків зодіаку, пише 24 Канал. Астрологи визначили 3 пари, які мають всі шанси на зближення цього літа.

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Овен і Стрілець

Якщо між кимось помітна хімія, то це точно ці знаки зодіаку. Влітку пристрасті стане ще більше, а деякі представники нарешті стануть парою.

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Діви та Близнюки

Деякі представники цих знаків зодіаку вже давно дружать, але ніколи не задумувалися про стосунки. Цього літа хтось з них відчує іскру та нові почуття, що розпочне новий етап взаємин.

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Терези та Водолії

Ця пара насправді має неймовірно багато спільного. Їм подобається спілкуватися та проводити час разом. Улітку буде найкращий час, щоб проявити себе у романтичних стосунках.

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