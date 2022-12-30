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Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Овнів
Астрологи не радять вам в останній робочий день у цьому році починати нові справи чи проєкти. Краще доробіть незначні справи, щоб у вас не було жодних хвостів.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Тельців
Зорі пророкують Тельцям збільшення фінансів. Ймовірно, керівництво потішить сьогодні вас премією або пообіцяє збільшити зарплатню.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Близнюків
Близнюкам варто відкинути всі другорядні справи та зайнятися тим, що є для вас виключно важливим. Астрологи радять позбутися всього, що нагадує вам у вашій оселі минуле.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Левів
День вдалий для спілкування і нових знайомств. Астрологи кажуть, що самотні представники знаку мають всі шанси познайомитися з майбутнім обранцем.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Дів
П'ятниця сприятлива для поїздок та зустрічей з друзями. Якщо ви думаєте над тим, щоб провести Новий рік в іншому місті – відкидайте сумніви та прямуйте туди, де вас чекають.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Терезів
Терезів сьогодні чекає важка розмова. Ймовірно, у ваше життя втрутиться людина з минулого. Астрологи не радять йти в неї на прив'язі, притримуйтеся власних думок, бажань та цінностей.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Скорпіонів
Скорпіонам не радять в цей день фліртувати з малознайомими людьми. Зосередьтеся на власних бажаннях та не витрачайте час на короткі інтрижки.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Стрільців
День сприятливий для реалізації. Відкиньте телефон, перестаньте заходити в соцмережі та постарайтеся сьогодні доробити всі справи, щоб не входити у Новий рік з хвостами.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Козерогів
Сьогоднішній вільний час використайте для наведення порядку в домашніх справах. Вам добре даватиметься та робота, яку ви будете виконувати швидко.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Водоліїв
Водоліям варто в цей день займатися монотонними та дрібними справами. За щось серйозне братися не варто.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 30 грудня 2022 для Риб
Астрологи не радять Рибам тиснути на своїх друзів порадами та рекомендаціями. Краще приділіть час собі та своїм справам.