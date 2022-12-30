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Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Овнов
Астрологи не рекомендуют вам в последний рабочий день в этом году начинать новые дела или проекты. Лучше доделайте незначительные дела, чтобы у вас не было никаких хвостов.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Тельцов
Зари прочат Тельцам увеличение финансов. Вероятно, руководство порадует вас сегодня премией или пообещает увеличить зарплату.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Близнецов
Близнецам стоит отвергнуть все второстепенные дела и заняться тем, что для вас исключительно важно. Астрологи советуют избавиться от всего, что напоминает вам в вашем доме прошлое.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Львов
День удачен для общения и новых знакомств. Астрологи говорят, что у одиноких представителей знака есть все шансы познакомиться с будущим избранником.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Дев
Пятница благоприятна для поездок и встреч с друзьями. Если вы думаете о том, чтобы провести Новый год в другом городе – отвергайте сомнения и направляйтесь туда, где вас ждут.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Весов
Весов сегодня ждет тяжелый разговор. Вероятно, в вашу жизнь вмешается человек из прошлого. Астрологи не советуют идти в нее на привязи, придерживайтесь собственных мыслей, желаний и ценностей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Скорпионов
Скорпионам не рекомендуют в этот день флиртовать с малознакомыми людьми. Сосредоточьтесь на собственных желаниях и не тратьте время на короткие интрижки.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Стрельцов
День благоприятен для реализации. Отбросьте телефон, перестаньте заходить в соцсети и постарайтесь сегодня доделать все дела, чтобы не входить в Новый год с хвостами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Козерогов
Сегодняшнее свободное время используйте для наведения порядка по домашним делам. Вам будет хорошо даваться та работа, которую вы будете выполнять быстро.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Водолеев
Водолеям следует в этот день заниматься монотонными и мелкими делами. За что-то серьезное браться не стоит.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 30 декабря 2022 для Рыб
Астрологи не советуют Рыбам давить на своих друзей советами и рекомендациями. Лучше уделите время себе и своим делам.