Сьогодні треба запастися терпінням: гороскоп на 28 листопада
Гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2022 року, не радить Скорпіонам робити поспішні кроки у важливих проєктах. Козерогам треба зберігати спокій та не піддаватися на провокації. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 28 листопада – читайте в матеріалі.
Сьогодні не можна поспішати, приймаючи важливі рішення, пише 24 канал.
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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Овнів
На Овнів чекає сьогодні чекає сприятливий день. У вас все буде виходити згідно з тим, що запланували. Увечері можете очікувати на приємну зустріч з давнім другом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Тельців
Тельцям не варто сьогодні розраховувати на заступництво вищих сил. Опирайтеся лише на власні сили та вірте в те, що робите.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Близнюків
Близнюки сьогодні можуть отримати звістку від людини, якій ви дуже симпатизуєте. Ймовірно, на вас навіть чекає зовсім скоро романтичне побачення.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Раків
Життєва енергія Раків буде сьогодні на висоті. Ви зможете досягнути великих успіхів, якщо постараєтеся. Колеги та друзі будуть вами захоплюватися.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Левів
На Левів сьогодні буде чекати деяке розчарування. Дрібні неприємності будуть супроводжувати вас увесь день.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Дів
Діви сьогодні зможуть швидко впоратися з усіма поставленими перед собою завданнями та навіть знайти час для свого хобі. Вечір обіцяє вам приємні сюрпризи.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Терезів
Перед Терезами сьогодні відкриються нові можливості та перспективи. Ви можете отримати привабливу пропозицію, від якої не зможете відмовитися.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Скорпіонів
Астрологи не радять Скорпіонам поспішати у деяких проєктах. Майте терпіння та дочекайтеся вигідного моменту. Зараз краще займіться чимось менш важливим, що не вимагає від вас особливої уваги.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Стрільців
Стрільцям не варто в цей день занадто багато справ брати на свої плечі. Постарайтеся скласти чіткий план та не виконувати все й одразу.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Козерогів
Сьогодні на Козерогів можуть чекати прикрі непорозуміння та невдачі. Зберігайте спокій та не піддавайтеся на провокації.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Водоліїв
Сьогодні Водоліям посміхнеться удача у сфері фінансів. Ймовірно, ваше керівництво потішить вас премією або ж збільшить зарплатню.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 листопада 2022 для Риб
Риби сьогодні зможуть досягнути великих успіхів, якщо прикладуть до цього достатньо зусиль. У другій половині дня настрій вам піднімлять фінансові надходження.