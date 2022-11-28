Сьогодні не можна поспішати, приймаючи важливі рішення, пише 24 канал.

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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Овнів

На Овнів чекає сьогодні чекає сприятливий день. У вас все буде виходити згідно з тим, що запланували. Увечері можете очікувати на приємну зустріч з давнім другом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Тельців

Тельцям не варто сьогодні розраховувати на заступництво вищих сил. Опирайтеся лише на власні сили та вірте в те, що робите.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Близнюків

Близнюки сьогодні можуть отримати звістку від людини, якій ви дуже симпатизуєте. Ймовірно, на вас навіть чекає зовсім скоро романтичне побачення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Раків

Життєва енергія Раків буде сьогодні на висоті. Ви зможете досягнути великих успіхів, якщо постараєтеся. Колеги та друзі будуть вами захоплюватися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Левів

На Левів сьогодні буде чекати деяке розчарування. Дрібні неприємності будуть супроводжувати вас увесь день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Дів

Діви сьогодні зможуть швидко впоратися з усіма поставленими перед собою завданнями та навіть знайти час для свого хобі. Вечір обіцяє вам приємні сюрпризи.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Терезів

Перед Терезами сьогодні відкриються нові можливості та перспективи. Ви можете отримати привабливу пропозицію, від якої не зможете відмовитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Скорпіонів

Астрологи не радять Скорпіонам поспішати у деяких проєктах. Майте терпіння та дочекайтеся вигідного моменту. Зараз краще займіться чимось менш важливим, що не вимагає від вас особливої уваги.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Стрільців

Стрільцям не варто в цей день занадто багато справ брати на свої плечі. Постарайтеся скласти чіткий план та не виконувати все й одразу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Козерогів

Сьогодні на Козерогів можуть чекати прикрі непорозуміння та невдачі. Зберігайте спокій та не піддавайтеся на провокації.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям посміхнеться удача у сфері фінансів. Ймовірно, ваше керівництво потішить вас премією або ж збільшить зарплатню.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 листопада 2022 для Риб

Риби сьогодні зможуть досягнути великих успіхів, якщо прикладуть до цього достатньо зусиль. У другій половині дня настрій вам піднімлять фінансові надходження.