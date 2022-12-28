Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2022 року, радить Овнам вирішити побутові та сімейні питання. На Левів чекає неприємна ситуація в сім'ї. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 28 грудня – читайте в матеріалі.

Успіх сьогодні буде на вашому боці, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи, пише 24 канал.

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Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Овнів

Овнам варто в цей день вирішити побутові та сімейні питання. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Тельців

День вдалий для вирішення стосунків з партнером. Якщо у вас є відчуття, що ці стосунки вже не принесуть нічого корисного, не бійтеся сказати про це своїй половині та завершіть все до Нового року.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Близнюків

День вдалий для відмови від шкідливих звичок. Близнюкам добре вдасться відмова від сигарет та алкоголю.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Раків

Ракам треба остаточно в цей день відпустити минуле. Зовсім не думайте про ті речі, які вас виснажують та не дають рухатися далі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Левів

На Левів чекає доволі неприємна ситуація в сім'ї. Хтось із ваших рідних захоче вам добряче промити мізки, будьте до цього готовими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Дів

Не поспішайте розривати свої стосунки з партнером, навіть, якщо щось пішло не так. Вам треба добре оцінити всі плюси та мінуси, і лише тоді приймати важливі рішення.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Терезів

Довіряйте своїй інтуїції і не слухайте чужих порад. Почніть ранок з гімнастики, вправи допоможуть вам перебувати в піднесеному настрої увесь день.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Скорпіонів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні даватиме бажані результати. У будь-якому разі, головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Стрільців

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проєкти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Козерогів

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Водоліїв

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня 2022 для Риб

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його!