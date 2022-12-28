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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Овнов
Овнам следует в этот день решить бытовые и семейные вопросы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Тельцов
День удачен для разрешения отношений с партнером. Если у вас есть ощущение, что эти отношения уже не принесут ничего полезного, не бойтесь сказать об этом своей половине и завершите все к Новому году.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Близнецов
День удачен для отказа от вредных привычек. Близнецам хорошо удастся отказ от сигарет и алкоголя.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Львов
Львов ожидает довольно неприятная ситуация в семье. Кто-то из ваших родных захочет вам изрядно промыть мозги, будьте к этому готовы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Дев
Не спешите разрывать свои отношения с партнером, даже если что-то пошло не так. Вам нужно хорошо оценить все плюсы и минусы, и только тогда принимать важные решения.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Весов
Доверяйте своей интуиции и не слушайте чужих советов. Начните утро с гимнастики, упражнения помогут вам находиться в приподнятом настроении весь день.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Скорпионов
Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня будет давать желаемые результаты. В любом случае, главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни при чем.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Стрельцов
На работе все будет идти как по маслу – задача вам прибегнет, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Козерогов
Сегодня вам понадобится сдержанность и здравомыслие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношений с родными.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Водолеев
Вам может представиться случай раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Рыб
У вас накопилось много дел, нуждающихся в немедленном решении. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его!