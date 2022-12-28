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Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Овнів
Овнам варто в цей день вирішити побутові та сімейні питання. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Тельців
День вдалий для вирішення стосунків з партнером. Якщо у вас є відчуття, що ці стосунки вже не принесуть нічого корисного, не бійтеся сказати про це своїй половині та завершіть все до Нового року.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Близнюків
День вдалий для відмови від шкідливих звичок. Близнюкам добре вдасться відмова від сигарет та алкоголю.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Левів
На Левів чекає доволі неприємна ситуація в сім'ї. Хтось із ваших рідних захоче вам добряче промити мізки, будьте до цього готовими.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Дів
Не поспішайте розривати свої стосунки з партнером, навіть, якщо щось пішло не так. Вам треба добре оцінити всі плюси та мінуси, і лише тоді приймати важливі рішення.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Терезів
Довіряйте своїй інтуїції і не слухайте чужих порад. Почніть ранок з гімнастики, вправи допоможуть вам перебувати в піднесеному настрої увесь день.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Скорпіонів
Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні даватиме бажані результати. У будь-якому разі, головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Стрільців
На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проєкти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Козерогів
Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Водоліїв
Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 грудня 2022 для Риб
У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його!