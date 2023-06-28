Сміливість посприяє вашому успіху: гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 28 червня радить Близнюкам бути впевненими та пропонувати нові ідеї. Дів сьогодні чекатиме день переговорів.
Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Овнів
Зірки дозволяють Овнам сьогодні відсторонитися від реальності та подій. Їм можна звернутись до своєї творчої натури та виразити своє альтер его в мистецтві.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Тельців
Для Тельців сьогодні сприятливий день роботи над своїм фізичним здоров'ям. Можна зробити аналізи, сходити до лікаря чи підлікуватися.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Близнюків
Астрологи радять Близнюкам проявити свою впевненість та амбіційність. Нові ідеї призведуть до прориву, а сміливість посприяє успіху.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Раків
Раки сьогодні несподівано зустрінуться з приємною людиною. Є можливість, що ця людина була дуже дорогою у минулому – зустріч змусить відчувати ностальгію.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Левів
Цей день у Левів сприятливий для того, щоб мріяти про майбутнє та розробляти чіткі плани своїх дій. Наполегливість – це коник Левів на сьогодні й не тільки.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Дів
Зірки прогнозують Дівам день переговорів. Це сприятливий час для домовленостей та розмов з клієнтами, начальством, спонсорами.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Терезів
Терезам варто бути відвертими з партнером та розповідати все, що їх турбує останнім часом. У них може загорітись іскра та особлива пристрасть у парі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Скорпіонів
Скорпіонів сьогодні відвідають тривожні відчуття щодо друзів та близьких. Та хвилюватись не потрібно – все налагодиться швидше, ніж ви вважаєте.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Стрільців
Інтуїція Стрільців у цей день буде дуже сильною. Сьогодні можна довірити складні рішення своєму внутрішньому голосу.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Козерогів
Козерогів турбуватиме невирішена проблема. Астрологи радять взяти себе в руки та нарешті розв'язати її – інакше вона набридатиме ще довго.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Водоліїв
Водоліям можна покластися на свої здібності та таланти. Вони вразять оточення та допоможуть у кар'єрному зрості.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Риб
Рибам сьогодні краще не приймати доленосних та важливих рішень. Особливо це стосується інвестицій та всього, що пов'язано з фінансами.