Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Овнів
Зірки дозволяють Овнам сьогодні відсторонитися від реальності та подій. Їм можна звернутись до своєї творчої натури та виразити своє альтер его в мистецтві.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Тельців
Для Тельців сьогодні сприятливий день роботи над своїм фізичним здоров'ям. Можна зробити аналізи, сходити до лікаря чи підлікуватися.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Близнюків
Астрологи радять Близнюкам проявити свою впевненість та амбіційність. Нові ідеї призведуть до прориву, а сміливість посприяє успіху.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Левів
Цей день у Левів сприятливий для того, щоб мріяти про майбутнє та розробляти чіткі плани своїх дій. Наполегливість – це коник Левів на сьогодні й не тільки.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Дів
Зірки прогнозують Дівам день переговорів. Це сприятливий час для домовленостей та розмов з клієнтами, начальством, спонсорами.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Терезів
Терезам варто бути відвертими з партнером та розповідати все, що їх турбує останнім часом. У них може загорітись іскра та особлива пристрасть у парі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Скорпіонів
Скорпіонів сьогодні відвідають тривожні відчуття щодо друзів та близьких. Та хвилюватись не потрібно – все налагодиться швидше, ніж ви вважаєте.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Стрільців
Інтуїція Стрільців у цей день буде дуже сильною. Сьогодні можна довірити складні рішення своєму внутрішньому голосу.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Козерогів
Козерогів турбуватиме невирішена проблема. Астрологи радять взяти себе в руки та нарешті розв'язати її – інакше вона набридатиме ще довго.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Водоліїв
Водоліям можна покластися на свої здібності та таланти. Вони вразять оточення та допоможуть у кар'єрному зрості.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 червня 2023 для Риб
Рибам сьогодні краще не приймати доленосних та важливих рішень. Особливо це стосується інвестицій та всього, що пов'язано з фінансами.