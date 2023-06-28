Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Овнів

Зірки дозволяють Овнам сьогодні відсторонитися від реальності та подій. Їм можна звернутись до своєї творчої натури та виразити своє альтер его в мистецтві.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Тельців

Для Тельців сьогодні сприятливий день роботи над своїм фізичним здоров'ям. Можна зробити аналізи, сходити до лікаря чи підлікуватися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам проявити свою впевненість та амбіційність. Нові ідеї призведуть до прориву, а сміливість посприяє успіху.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Раків

Раки сьогодні несподівано зустрінуться з приємною людиною. Є можливість, що ця людина була дуже дорогою у минулому – зустріч змусить відчувати ностальгію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Левів

Цей день у Левів сприятливий для того, щоб мріяти про майбутнє та розробляти чіткі плани своїх дій. Наполегливість – це коник Левів на сьогодні й не тільки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Дів

Зірки прогнозують Дівам день переговорів. Це сприятливий час для домовленостей та розмов з клієнтами, начальством, спонсорами.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Терезів

Терезам варто бути відвертими з партнером та розповідати все, що їх турбує останнім часом. У них може загорітись іскра та особлива пристрасть у парі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонів сьогодні відвідають тривожні відчуття щодо друзів та близьких. Та хвилюватись не потрібно – все налагодиться швидше, ніж ви вважаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Стрільців

Інтуїція Стрільців у цей день буде дуже сильною. Сьогодні можна довірити складні рішення своєму внутрішньому голосу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Козерогів

Козерогів турбуватиме невирішена проблема. Астрологи радять взяти себе в руки та нарешті розв'язати її – інакше вона набридатиме ще довго.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Водоліїв

Водоліям можна покластися на свої здібності та таланти. Вони вразять оточення та допоможуть у кар'єрному зрості.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 червня 2023 для Риб

Рибам сьогодні краще не приймати доленосних та важливих рішень. Особливо це стосується інвестицій та всього, що пов'язано з фінансами.