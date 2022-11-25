Сьогодні – чудовий день, аби розібратися зі своїми домашніми справами та тихо і тепло провести час, повідомляє 24 канал.

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Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Овнів

Овни сьогодні матимуть непростий та довгий день. Та не варто опускати руки під кінець тижня, а налаштуватися на відпочинок та релакс.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Тельців

Сьогодні Тельці матимуть ідеальне завершення тижня. О другій половині дня вони можуть отримати звістку від дорогої людини.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Близнюків

У п'ятницю Близнюкам варто обдумати свої наступні дії та скласти детальний план – наступного тижня заплановані справи йтимуть гладко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Раків

Раки проведуть п'ятницю у спокійній та комфортній обстановці. Цьому знаку зодіаку сьогодні не варто конфліктувати – сварка може серйозно зіпсувати день.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Левів

Для Левів сьогодні – невдалий фінансовий день. Варто відкласти велику покупку до кращих часів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Дів

Діви заслужено проведуть п'ятницю у комфорті та родинному теплі. Розслабтеся та отримуйте задоволення від завершення робочого тижня.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Терезів

На Терезів сьогодні очікує нове знайомство. Не варто ігнорувати людей, а навпаки – проявити всю свою товариськість.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Скорпіонів

Для Скорпіонів п'ятниця буде несприятливим днем для обговорення стосунків. Не набридайте своєму партнеру чи партнерці розмовами, а займіться чимось самі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Стрільців

Стрільці сьогодні прокинуться не з тої ноги, проте день буде напрочуд вдалим. Для цього знаку сьогодні важливо не псувати настрій оточенню – і з часом ваш добрий гумор повернеться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Козерогів

Козерогам сьогодні не варто проводити будь-які фінансові справи – невдалі рішення можуть спричинити проблеми та навіть загнати Козерогів у борги.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Водоліїв

Для Водоліїв п'ятниця – ідеальний день для того, щоб піти на шопінг. Не відмовляйте собі та придбайте річ, про яку довго мріяли.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 листопада 2022 для Риб

У другій половині дня Риби можуть отримати неприємну новину. Та не варто переживати – ситуація швидко повернеться під ваш контроль.