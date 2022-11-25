Сегодня – отличный день, чтобы разобраться со своими домашними делами и тихо и тепло провести время, сообщает 24 канал.

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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Овнов

Овны сегодня будут непростой и длинный день. Но не стоит опускать руки к концу недели, а настроиться на отдых и релакс.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Тельцов

Сегодня у Тельцев будет идеальное завершение недели. Во второй половине дня они могут получить известие от дорогого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Близнецов

В пятницу Близнецам следует обдумать свои следующие действия и составить подробный план – на следующей неделе запланированные дела будут идти гладко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Раков

Раки проведут пятницу в спокойной и комфортной обстановке. Этому знаку зодиака сегодня не стоит конфликтовать – ссора может серьезно испортить день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Львов

Для Львов сегодня – неудачный финансовый день. Следует отложить большую покупку до лучших времен.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Дев.

Девы заслуженно проведут пятницу в комфорте и семейном тепле. Расслабьтесь и получайте удовольствие от завершения рабочей недели.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Весов

Весов сегодня ожидает новое знакомство. Не стоит игнорировать людей, а наоборот – проявить всю свою общительность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Скорпионов

Для Скорпионов пятница станет неблагоприятным днем для обсуждения отношений. Не надоедайте своему партнеру или партнерше разговорами, а займитесь чем-нибудь сами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы сегодня проснутся не с той ноги, однако день будет удивительно удачным. Для этого знака сегодня важно не портить настроение окружающим – и со временем ваш хороший юмор вернется.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогам сегодня не стоит проводить какие-либо финансовые дела – неудачные решения могут повлечь за собой проблемы и даже загнать Козерогов в долги.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Водолеев

Для Водолеев пятница – идеальный день для того, чтобы пойти на шоппинг. Не отказывайте себе и приобретите вещь, о которой долго мечтали.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Рыб

Во второй половине дня рыбы могут получить неприятную новость. Но не стоит переживать – ситуация быстро вернется под ваш контроль.