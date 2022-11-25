Сегодня – отличный день, чтобы разобраться со своими домашними делами и тихо и тепло провести время, сообщает 24 канал.
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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Овнов
Овны сегодня будут непростой и длинный день. Но не стоит опускать руки к концу недели, а настроиться на отдых и релакс.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Тельцов
Сегодня у Тельцев будет идеальное завершение недели. Во второй половине дня они могут получить известие от дорогого человека.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Близнецов
В пятницу Близнецам следует обдумать свои следующие действия и составить подробный план – на следующей неделе запланированные дела будут идти гладко.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Львов
Для Львов сегодня – неудачный финансовый день. Следует отложить большую покупку до лучших времен.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Дев.
Девы заслуженно проведут пятницу в комфорте и семейном тепле. Расслабьтесь и получайте удовольствие от завершения рабочей недели.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Весов
Весов сегодня ожидает новое знакомство. Не стоит игнорировать людей, а наоборот – проявить всю свою общительность.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Скорпионов
Для Скорпионов пятница станет неблагоприятным днем для обсуждения отношений. Не надоедайте своему партнеру или партнерше разговорами, а займитесь чем-нибудь сами.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Стрельцов
Стрельцы сегодня проснутся не с той ноги, однако день будет удивительно удачным. Для этого знака сегодня важно не портить настроение окружающим – и со временем ваш хороший юмор вернется.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Козерогов
Козерогам сегодня не стоит проводить какие-либо финансовые дела – неудачные решения могут повлечь за собой проблемы и даже загнать Козерогов в долги.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Водолеев
Для Водолеев пятница – идеальный день для того, чтобы пойти на шоппинг. Не отказывайте себе и приобретите вещь, о которой долго мечтали.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Рыб
Во второй половине дня рыбы могут получить неприятную новость. Но не стоит переживать – ситуация быстро вернется под ваш контроль.