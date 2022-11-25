Сегодня – отличный день, чтобы разобраться со своими домашними делами и тихо и тепло провести время, сообщает 24 канал.

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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Овнов

Овны сегодня будут непростой и длинный день. Но не стоит опускать руки к концу недели, а настроиться на отдых и релакс.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Тельцов

Сегодня у Тельцев будет идеальное завершение недели. Во второй половине дня они могут получить известие от дорогого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Близнецов

В пятницу Близнецам следует обдумать свои следующие действия и составить подробный план – на следующей неделе запланированные дела будут идти гладко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Львов

Для Львов сегодня – неудачный финансовый день. Следует отложить большую покупку до лучших времен.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Дев.

Девы заслуженно проведут пятницу в комфорте и семейном тепле. Расслабьтесь и получайте удовольствие от завершения рабочей недели.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Весов

Весов сегодня ожидает новое знакомство. Не стоит игнорировать людей, а наоборот – проявить всю свою общительность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Скорпионов

Для Скорпионов пятница станет неблагоприятным днем для обсуждения отношений. Не надоедайте своему партнеру или партнерше разговорами, а займитесь чем-нибудь сами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы сегодня проснутся не с той ноги, однако день будет удивительно удачным. Для этого знака сегодня важно не портить настроение окружающим – и со временем ваш хороший юмор вернется.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогам сегодня не стоит проводить какие-либо финансовые дела – неудачные решения могут повлечь за собой проблемы и даже загнать Козерогов в долги.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Водолеев

Для Водолеев пятница – идеальный день для того, чтобы пойти на шоппинг. Не отказывайте себе и приобретите вещь, о которой долго мечтали.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для Рыб

Во второй половине дня рыбы могут получить неприятную новость. Но не стоит переживать – ситуация быстро вернется под ваш контроль.