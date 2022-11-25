Представители этих знаков зодиака носят мягкий и приятный характер, который не позволяет оскорблять людей и проявлять агрессию, пишет 24 канал.
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Рак
Мягкие, дружеские и тихие Раки очень ценят свое окружение и никогда не позволят сказать по поводу друзей или родных кривого слова. Они отлично знают цену дружбе и доверительным отношениям, поэтому делают все, чтобы минимизировать конфликтные ситуации и недоразумения.
Гороскоп для Раков
Раки привыкли идти на компромисс – они являются врожденными альтруистами, которые сделают все ради людей – более того, людей, которые им дороги. Поэтому друзья-раки не подвержены скандалам, а всегда готовы прийти на помощь и поддержать вас.
Весы
Домашние Весы очень ценят уют и не любят громких обсуждений. Они привыкли соглашаться с людьми, переживая, чтобы они не навредили им или близким. Из-за своего миролюбия и неумения постоять за себя Весы могут стать жертвами мошенников или преступников.
Гороскоп для Весов
Но при этом Весы будут стоять за свое окружение до конца – даже не пытаясь спорить с оппонентами, Весы умеют проверить разговор так, чтобы все остались довольны и разошлись с миром.
Рыбы
Рыбы – очень нежный и оптимистичный знак зодиака, всегда ищет в людях лучше всего. Они верят в добро и карму, поэтому никогда не готовы причинить вред даже во благо.
Гороскоп для рыб
Родившиеся под этим знаком зодиака ожидают, что к ним будут относиться так же, как и они к людям, однако часто разочаровываются и остаются ни с чем. Несмотря на это, Рыбы пытаются транслировать добро и обратить других в более позитивный манер.