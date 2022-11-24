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Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Овнів
День пройде спокійно, без особливих потрясінь. У другій половині дня чекайте на дзвінки від родичів, які повідомлять вам приємні новини.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Тельців
Тельцям варто в цей день бути активними та ініціативними. Не забувайте, що проблема дня може полягати у вашій неможливості оцінювати наслідки своїх дій.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Близнюків
На Близнюків чекає непростий день. Вам варто бути відповідальними та не залишати розпочату справу на пів шляху. Заручіться підтримкою близьких, тоді у вас все вийде.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Левів
На Левів чекає в цей день нове знайомство. У вас є всі шанси познайомитися з цікавою людиною, яка допоможе вам у майбутньому з роботою чи іншими важливими питаннями.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Дів
Сьогоднішній день вдалий для того, аби відпустити всі старі образи. Не тримайте в серці зла та почніть жити без негативних думок.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Терезів
Сьогодні очікуйте на поповнення бюджету. Мотивацію до роботи шукайте у щоденних справах та тому, що приносить вам задоволення.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Скорпіонів
Беріться в цей день за ухвалення серйозних рішень. Нічого не бійтеся та йдіть напролом до своїх цілей. Астрологи кажуть, що у вас все вийде.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Стрільців
День несприятливий для фінансових операцій. Не варто нікому давати або брати гроші в борг. З поверненням можуть виникнути деякі проблеми.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Козерогів
День вдалий для покупок та інвестицій. Сьогодні можете з легкістю витрачати кошти, зовсім скоро ви отримаєте додаткові кошти, премію чи підвищення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Водоліїв
Водоліям треба подумати над фінансовою складовою. Якщо вам потрібні гроші, то подумайте над додатковим заробітком для себе.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 24 листопада 2022 для Риб
Риби будуть сьогодні перебувати значну частину дня без настрою та мотивації, втім ближче до вечора вас потішать дуже радісною новиною.