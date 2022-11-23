На яких знаків зодіаку чекає переломний момент: гороскоп на 23 листопада

Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2022 року, прогнозує переломний момент для Терезів. Глобальні зміни також чекають на Козерогів. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 23 листопада – читайте в матеріалі.

Самотні представники можуть сьогодні завести знайомство, яке обернеться бурхливим романом, пише 24 канал.

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Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Овнів

Овни захочуть в цей день бути дуже щирими, однак не варто людям розповідати всю інформацію. Вас можуть неправильно сприйняти, фільтруйте все, що кажете.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Тельців

Зверніть увагу на своє здоров'я. Вам давно треба пролікуватися та уникнути хронічної хвороби. Загалом день обіцяє бути хорошим на події та емоції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Близнюків

У стосунках з партнером на вас чекає відлига та оновлення почуттів. Ви зможете спокійно все обговорити та вирішити для себе найважливіші питання.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Раків

Ракам не треба боятися пропонувати керівництву свої ідеї. Вас можуть почути та допомогти вам у втіленні давніх ідей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Левів

Сьогоднішній день варто провести зі своїми рідними та близькими. Обговоріть з ними усі наболілі теми, які вас непокоять. Астрологи кажуть, що ви отримаєте мудрі поради у відповідь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Дів

Не забувайте в цей день про друзів: запитайте, як у них справи; що нового; як їхнє здоров'я та життя загалом. Пам'ятайте, як вони були поруч з вами у важку хвилину та приділіть їм належний час зараз.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Терезів

Сьогодні у житті Терезів може статися переломний момент, який поставить під сумнів почуття однієї людини до вас. Дійте дуже обережно та постарайтеся не переходити дозволену межу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Скорпіонів

Колеги можуть позазрити вашим успіхам, тому постарайтеся не розповідати їм зайвих деталей. Добре відфільтровуйте що і кому ви розповідаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Стрільців

Стрільці великі молодці, оскільки знайдуть у собі сили впоратися з неприємностями, у які нещодавно влізли. Ви будете пишатися самі собою увесь день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Козерогів

На Козерогів чекають глобальні зміни, які стосуватимуться особистого життя та кар'єрного росту. Астрологи кажуть, що на вашому шляху розпочинається біла смуга.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Водоліїв

Сьогодні очікування Водоліїв співпадуть з реальністю. Астрологи обіцяють вам дуже вдалий день. День вдалий для зміцнення стосунків з другою половинкою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 листопада 2022 для Риб

День вдалий для вкладання грошей у проєкт. Він буде вдалим та принесе вам прибуток. Другу половину дня проведіть вдома з близькими вам людьми.