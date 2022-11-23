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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Овнов
Овны захотят в этот день быть очень искренними, но не стоит людям рассказывать всю информацию. Вас могут неправильно воспринять, фильтруйте все, что вы говорите.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Тельцов
Обратите внимание на свое здоровье. Вам давно нужно пролечиться и избежать хронической болезни. В общем, день обещает быть хорошим на события и эмоции.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Близнецов
В отношениях с партнером вас ждет оттепель и обновление чувств. Вы сможете спокойно все обсудить и решить для себя самые важные вопросы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Львов
Сегодняшний день следует провести со своими родными и близкими. Обсудите с ними все наболевшие темы, которые вас беспокоят. Астрологи говорят, что вы получите ответные мудрые советы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Дев.
Не забывайте в этот день о друзьях: спросите, как у них дела; что нового; как их здоровье и жизнь в целом. Помните, как они были рядом с вами в трудную минуту и уделите им сейчас.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Весов
Сегодня в жизни Весов может произойти переломный момент, который подвергнет сомнению чувство одного человека к вам. Действуйте очень осторожно и постарайтесь не переходить разрешенную границу.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Скорпионов
Коллеги могут позавидовать вашим успехам, поэтому постарайтесь не рассказывать им лишние детали. Хорошо отфильтруйте что и кому вы рассказываете.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Стрельцов
Стрельцы крупные молодцы, поскольку найдут в себе силы справиться с неприятностями, в которые недавно влезли. Вы будете гордиться сами собой весь день.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Козерогов
Козерогов ждут глобальные изменения, которые будут касаться личной жизни и карьерного роста. Астрологи говорят, что на вашем пути начинается белая полоса.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Водолеев
Сегодня ожидания Водолеев совпадут с реальностью. Астрологи обещают вам очень удачный день. День удачен для укрепления отношений со второй половинкой.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 ноября 2022 года для Рыб
День удачен для вложения денег в проект. Он будет удачным и принесет вам прибыль. Вторую половину дня проведите дома с близкими вам людьми.