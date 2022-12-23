Гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2022 року, прогнозує Стрільцям неприємну сварку. Рибам треба зосередити свою увагу на важливих справах. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 23 грудня – читайте в матеріалі.

Можете сьогодні втілювати свої найепатажніші плани. Є шанс на успіх, пише 24 канал.

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Овнів

Постарайтеся нікому не розповідати про свої секрети. Краще тримайте все при собі. Доленосні події трапляться в другій половині дня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Тельців

Тельці в цей день зможуть вирішити складні питання. Щоб добре провести день, спробуйте почати ранок за графіком та дотримуватися його впродовж всього четверга.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Близнюків

Астрологи не радять Близнюкам втручатися в особисте життя друзів та знайомих. Будьте зосередженими лише на собі та власних цілях.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Раків

На Раків чекають складнощі у поїздках. Якщо ви плануєте за кордон, то астрологи попереджають про довгі черги, тому будьте до цього готовими.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Левів

Не варто сьогодні брати близько до серця критику колег. Прислухайтеся їхніх порад, але висновки робіть лише зі власних думок та переконань.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Дів

День вдалий для обговорення ідей та побудови планів. Постарайтеся увечері уникати галасливих компаній. Сьогодні краще побути наодинці.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Терезів

Працьовиті Терези сьогодні не матимуть часу на відпочинок. У вас буде багато роботи і домашніх справ, а в другій половині дня доведеться вирішувати справи особистого характеру.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Скорпіонів

У цей день успіх буде супроводжувати Скорпіонів, якщо вони будуть самими собою та не боятимуться показати свої слабкі сторони.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Стрільців

На Стрільців чекає деяка неприємна розмова з чужою людиною, яка виб'є вас із колії. Втім не варто цьому приділяти занадто багато часу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Козерогів

Козерогам варто сьогодні бути сміливими та впевненими в собі. Доводьте розпочаті справи до кінця та не кидайте все напівдорозі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Водоліїв

Водоліям треба потурбуватися в цей день про своє здоров'я. Останнім часом ви закидаєте у свій організм забагато "сміття". Будьте обережніші з їжею, яка погано впливає на вашу фігуру.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 грудня 2022 для Риб

Рибам не треба розсіювати свою увагу на десятки листувань у чатах. Вам треба зосередитися на завданнях, які стоять перед вами, і лише у вільний час приділяти час іншим.