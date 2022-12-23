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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Овнов
Постарайтесь никому не рассказывать о своих секретах. Лучше держите все при себе. Судьбоносные события случятся во второй половине дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Тельцов
Тельцы в этот день смогут решить сложные вопросы. Чтобы хорошо провести день, попробуйте начать утро по графику и соблюдать его на протяжении всего четверга.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Близнецов
Астрологи не советуют Близнецам вмешиваться в личную жизнь друзей и знакомых. Будьте сосредоточены только на себе и собственных целях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Львов
Не стоит сегодня брать близко к сердцу критику коллег. Прислушивайтесь к их советам, но выводы делайте только из собственных мыслей и убеждений.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Дев
День удачен для обсуждения идей и планов. Постарайтесь вечером избегать шумных компаний. Сегодня лучше побыть наедине.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Весов
Трудолюбивые Весы сегодня не будут иметь времени на отдых. У вас будет много работы и домашних дел, а во второй половине дня предстоит решать дела личного характера.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Скорпионов
В этот день успех будет сопутствовать Скорпионам, если они будут самими собой и не будут бояться показать свои слабые стороны.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Стрельцов
Стрельцов ждет некоторый неприятный разговор с чужим человеком, который выбьет вас из колеи. Впрочем, не стоит этому уделять слишком много времени.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Козерогов
Козерогам следует сегодня быть смелыми и уверенными в себе. Доводите начатые дела до конца и не бросайте все на полпути.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Водолеев
Водолеям нужно позаботиться в этот день о своем здоровье. В последнее время вы забрасываете в свой организм слишком много "мусора". Будьте осторожнее с едой, которая плохо влияет на вашу фигуру.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Рыб
Рыбам не следует рассеивать свое внимание на десятки переписок в чатах. Вам нужно сосредоточиться на стоящих перед вами задачах и только в свободное время уделять время другим.