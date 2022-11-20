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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Овнів
Овнам не варто в цей день нікуди поспішати. Робіть все розмірено та обдумано. Непотрібний ризик може обернутися проблемами у майбутньому.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Тельців
Тельцям сьогодні треба скласти план на тиждень. Усі серйозні та важливі справи краще відкласти на певний період. З нового тижня займайтеся чимось легким та простим.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Близнюків
Сьогодні Близнюки зможуть вирішити всі складні питання, які накопичилися у вас за останній період. У другій половині дня рідні потішать вас чимось приємним.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Левів
Будьте уважними з грошима в цей день. Через необережність ви можете втратити чималу суму грошей. У спілкуванні з близькими можуть очікуватися деякі проблеми.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Дів
Сьогодні Дівам посміхнеться вдача. День розпочнеться з приємних новин. Увесь час ви будете натхненними та окриленими. Вечір обіцяє вам кардинальні зміни у житті.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Терезів
На Терезів чекають деякі труднощі, але ви з ними легко впораєтеся. Ви можете заручитися підтримкою у друзів, які дадуть вам правильні поради, які допоможуть вам вийти із ситуації.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Скорпіонів
Сьогодні будь-які починання Скорпіонів увінчаються успіхом. Ви зможете навчитися новому та почерпнути цікаву інформацію.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Стрільців
День сприятливий для навчання та отримання нової інформації, добре даватимуться іноземні мови. У другій половині дня вам доведеться відкласти свої справи, щоб допомогти близьким.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Козерогів
Сьогодні Козероги зможуть вирішити давні проблеми. Почніть втілювати в життя те, про що давно мріяли. Зорі будуть на вашому боці.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Водоліїв
Не зраджуйте своїм принципам. Пам'ятайте про власну гідність та ні перед ким не принижуйтеся. Якщо ви будете комусь потрібними, вас знайдуть за будь-яку ціну.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 20 листопада 2022 для Риб
Астрологи не радять Рибам в цей день займатися вирішенням фінансових питань. Присвятіть неділю відпочинку та відновленню сил.