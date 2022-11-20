Приділіть в цей день увагу своїй сім'ї. Якщо у вас є справи, які ви давно відкладали, пора їх втілити в реальність, пише 24 канал.

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Овнів

Овнам не варто в цей день нікуди поспішати. Робіть все розмірено та обдумано. Непотрібний ризик може обернутися проблемами у майбутньому.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Тельців

Тельцям сьогодні треба скласти план на тиждень. Усі серйозні та важливі справи краще відкласти на певний період. З нового тижня займайтеся чимось легким та простим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Близнюків

Сьогодні Близнюки зможуть вирішити всі складні питання, які накопичилися у вас за останній період. У другій половині дня рідні потішать вас чимось приємним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Раків

День буде сповнений сюпризів та несподіванок. Ймовірно, людина, яка вам симпатизує, нарешті проявиться та зробить перший крок. Її слова та дії приємно вас здивують.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Левів

Будьте уважними з грошима в цей день. Через необережність ви можете втратити чималу суму грошей. У спілкуванні з близькими можуть очікуватися деякі проблеми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Дів

Сьогодні Дівам посміхнеться вдача. День розпочнеться з приємних новин. Увесь час ви будете натхненними та окриленими. Вечір обіцяє вам кардинальні зміни у житті.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Терезів

На Терезів чекають деякі труднощі, але ви з ними легко впораєтеся. Ви можете заручитися підтримкою у друзів, які дадуть вам правильні поради, які допоможуть вам вийти із ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Скорпіонів

Сьогодні будь-які починання Скорпіонів увінчаються успіхом. Ви зможете навчитися новому та почерпнути цікаву інформацію.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Стрільців

День сприятливий для навчання та отримання нової інформації, добре даватимуться іноземні мови. У другій половині дня вам доведеться відкласти свої справи, щоб допомогти близьким.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Козерогів

Сьогодні Козероги зможуть вирішити давні проблеми. Почніть втілювати в життя те, про що давно мріяли. Зорі будуть на вашому боці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Водоліїв

Не зраджуйте своїм принципам. Пам'ятайте про власну гідність та ні перед ким не принижуйтеся. Якщо ви будете комусь потрібними, вас знайдуть за будь-яку ціну.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 листопада 2022 для Риб

Астрологи не радять Рибам в цей день займатися вирішенням фінансових питань. Присвятіть неділю відпочинку та відновленню сил.