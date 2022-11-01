За словами астролога, ці представники сильної половини людства, які народилися під Сузір’ям Риб, Козерогів та Овнів є для жінок особливо привабливими.

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Риби

Риби – дуже романтичні знаки Зодіаку. Вони завжди приділяють дівчатам знаки уваги та люблять добиватися тих, хто їм симпатизує. Жінки залюбки знайомляться з такими чоловіками та радо спілкуються з ними, оскільки їхня сексуальність просто зашкалює.

Козероги

Козероги звикли всюди бути першими та досягати перед собою поставлених цілей. Вони змалку люблять спорт, тож правильно доглядають за своїм тілом. Також Козероги мають гарний смак в одязі, тож не лише стильно виглядають, але й досить сексуально та привабливо.

Овни

Овни ніколи не були обділені увагою жінок. Вони поводяться зі своїми дівчатами як справжні джентельмени, а окрім того, мають дуже сексуальний вигляд, який зводить з розуму представниць жіночої статі.