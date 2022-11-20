Уделите в этот день внимание своей семье. Если у вас есть дела, которые вы давно откладывали, пора воплотить их в реальность, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Овнов

Овнам не стоит в этот день некуда спешить. Делайте все размеренно и обдуманно. Ненужный риск может обернуться проблемами в будущем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Тельцов

Тельцам сегодня нужно составить план на неделю. Все серьезные и важные дела лучше отложить на определенный период. С новой недели занимайтесь чем-то легким и простым.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Близнецов

Сегодня Близнецы смогут решить все сложные вопросы, которые накопились у вас за последний период. Во второй половине дня родные порадуют вас чем-нибудь приятным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Раков

День будет полон сюпризов и неожиданностей. Вероятно, человек, который вам симпатизирует, наконец-то проявится и сделает первый шаг. Ее слова и действия вас приятно удивят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Львов

Будьте внимательны с деньгами в этот день. По неосторожности вы можете потерять немалую сумму денег. В общении с близкими могут ожидаться некоторые проблемы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Дев.

Сегодня Девам улыбнется нрав. День начнется с приятных новостей. Все время вы будете вдохновлены и окрылены. Вечер обещает вам кардинальные перемены в жизни.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Весов

Весов ждут некоторые трудности, но вы с ними легко справитесь. Вы можете получить поддержку у друзей, которые дадут вам правильные советы, которые помогут вам выйти из ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Скорпионов

Сегодня любые начинания Скорпионов увенчаются успехом. Вы сможете научиться новому и почерпнуть интересную информацию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Стрельцов

День благоприятен для обучения и получения новой информации, будут хорошо даваться иностранные языки. Во второй половине дня вам придется отложить свои дела, чтобы помочь близким.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Козерогов

Сегодня Козероги смогут решить давние проблемы. Начните претворять в жизнь то, о чем давно мечтали. Звезды будут на вашей стороне.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Водолеев

Не изменяйте своим принципам. Помните о собственном достоинстве и ни перед кем не унижайтесь. Если вы будете кому-то нужны, вас найдут любой ценой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Рыб

Астрологи не советуют Рыбам в этот день заниматься решением финансовых вопросов. Посвятите воскресенье отдыху и восстановлению сил.