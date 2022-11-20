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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Овнов
Овнам не стоит в этот день некуда спешить. Делайте все размеренно и обдуманно. Ненужный риск может обернуться проблемами в будущем.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Тельцов
Тельцам сегодня нужно составить план на неделю. Все серьезные и важные дела лучше отложить на определенный период. С новой недели занимайтесь чем-то легким и простым.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Близнецов
Сегодня Близнецы смогут решить все сложные вопросы, которые накопились у вас за последний период. Во второй половине дня родные порадуют вас чем-нибудь приятным.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Львов
Будьте внимательны с деньгами в этот день. По неосторожности вы можете потерять немалую сумму денег. В общении с близкими могут ожидаться некоторые проблемы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Дев.
Сегодня Девам улыбнется нрав. День начнется с приятных новостей. Все время вы будете вдохновлены и окрылены. Вечер обещает вам кардинальные перемены в жизни.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Весов
Весов ждут некоторые трудности, но вы с ними легко справитесь. Вы можете получить поддержку у друзей, которые дадут вам правильные советы, которые помогут вам выйти из ситуации.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Скорпионов
Сегодня любые начинания Скорпионов увенчаются успехом. Вы сможете научиться новому и почерпнуть интересную информацию.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Стрельцов
День благоприятен для обучения и получения новой информации, будут хорошо даваться иностранные языки. Во второй половине дня вам придется отложить свои дела, чтобы помочь близким.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Козерогов
Сегодня Козероги смогут решить давние проблемы. Начните претворять в жизнь то, о чем давно мечтали. Звезды будут на вашей стороне.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Водолеев
Не изменяйте своим принципам. Помните о собственном достоинстве и ни перед кем не унижайтесь. Если вы будете кому-то нужны, вас найдут любой ценой.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 ноября 2022 года для Рыб
Астрологи не советуют Рыбам в этот день заниматься решением финансовых вопросов. Посвятите воскресенье отдыху и восстановлению сил.