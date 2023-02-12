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Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Овнів
Овни можуть в неділю відправитися в невеличку подорож. Зберіть компанію близьких вам людей та вирушайте за пошуком нових вражень.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Тельців
Тельцям не рекомендовано сьогодні нікого повчати. Ваші довгі монологи ні до чого не призведуть. Вас чекає лише виснаження та втрата настрою.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Близнюків
Близнюкам треба проявити витримку у спілкуванні. Проходьте боком всі плітки, які навколо вас вирують, інакше можете втрапити у неприємну ситуацію.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Левів
Візьміться сьогодні за справи, які вимагають від вас найбільшої уваги. Другу половину дня присвятіть своїй коханій половинці.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Дів
Доля може приготувати для Дів невеличке випробовування. Ви звикли діяти за планом та не відступати від своєї мети. Сьогодні ж доведеться вийти зі своєї зони комфорту.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Терезів
Терезам в цей день добре даватимуться монотонні справи. Займайтеся тим, що стосується вашого дому, а от від будь-яких покупок краще відмовитися, оскільки накупите зайвого.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Скорпіонів
День прекрасний для відпочинку тіла та душі. Можете відвідати в неділю виставку, музичний концерт, творчий вечір тощо. Проведіть цей час в колі близьких вам людей.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Стрільців
Стрільці сьогодні можуть стати душею компанії. У новому середовищі ви будете залишатися самими собою та привернете увагу багатьох людей.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 лютого2023 для Козерогів
Козерогам не варто сьогодні тиснути на співрозмовника. Постарайтеся зрозуміти чужу сторону та увійти в чиєсь становище.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Водоліїв
Зберігайте в цей день холодний розум. Вам буде до снаги впоратися з будь-якими завданнями та уроками, які вам приготувала доля.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 12 лютого 2023 для Риб
Рибам в цей день треба бути дуже уважними до своїх речей, оскільки є ризик втратити те, що вам дуже важливе.