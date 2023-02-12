Астрологи прогнозують сьогодні спокійний та тихий день, пише 24 канал.

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Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Овнів

Овни можуть в неділю відправитися в невеличку подорож. Зберіть компанію близьких вам людей та вирушайте за пошуком нових вражень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Тельців

Тельцям не рекомендовано сьогодні нікого повчати. Ваші довгі монологи ні до чого не призведуть. Вас чекає лише виснаження та втрата настрою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Близнюків

Близнюкам треба проявити витримку у спілкуванні. Проходьте боком всі плітки, які навколо вас вирують, інакше можете втрапити у неприємну ситуацію.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Раків

Ракам треба подумати над фінансовою складовою у своєму житті. Якщо вам не комфортно на роботі, то спробуйте змінити місце праці та піти туди, де вас будуть більше цінувати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Левів

Візьміться сьогодні за справи, які вимагають від вас найбільшої уваги. Другу половину дня присвятіть своїй коханій половинці.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Дів

Доля може приготувати для Дів невеличке випробовування. Ви звикли діяти за планом та не відступати від своєї мети. Сьогодні ж доведеться вийти зі своєї зони комфорту.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Терезів

Терезам в цей день добре даватимуться монотонні справи. Займайтеся тим, що стосується вашого дому, а от від будь-яких покупок краще відмовитися, оскільки накупите зайвого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Скорпіонів

День прекрасний для відпочинку тіла та душі. Можете відвідати в неділю виставку, музичний концерт, творчий вечір тощо. Проведіть цей час в колі близьких вам людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Стрільців

Стрільці сьогодні можуть стати душею компанії. У новому середовищі ви будете залишатися самими собою та привернете увагу багатьох людей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 лютого2023 для Козерогів

Козерогам не варто сьогодні тиснути на співрозмовника. Постарайтеся зрозуміти чужу сторону та увійти в чиєсь становище.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Водоліїв

Зберігайте в цей день холодний розум. Вам буде до снаги впоратися з будь-якими завданнями та уроками, які вам приготувала доля.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 лютого 2023 для Риб

Рибам в цей день треба бути дуже уважними до своїх речей, оскільки є ризик втратити те, що вам дуже важливе.