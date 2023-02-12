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Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Овнов
Овны могут в воскресенье отправиться в небольшое путешествие. Соберите компанию близких вам людей и отправляйтесь за поиском новых впечатлений.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Тельцов
Тельцам не рекомендуется сегодня никого поучать. Ваши длинные монологи ни к чему не приведут. Вас ждет только истощение и потеря настроения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Близнецов
Близнецам нужно проявить выдержку в общении. Проходите боком все сплетни, которые вокруг вас бушуют, иначе можете попасть в неприятную ситуацию.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Львов
Возьмитесь сегодня за дела, требующие от вас наибольшего внимания. Вторую половину дня посвятите своей любимой половинке.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Дев
Судьба может приготовить для Дев небольшое испытание. Вы привыкли действовать по плану и не отступать от своей цели. Сегодня придется выйти из своей зоны комфорта.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Весов
Весам в этот день будут хорошо даваться монотонные дела. Занимайтесь тем, что касается вашего дома, а вот от любых покупок лучше отказаться, поскольку купите лишнего.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Скорпионов
День прекрасен для отдыха тела и души. Вы можете посетить в воскресенье выставку, музыкальный концерт, творческий вечер и т.д. Проведите это время в кругу близких вам людей.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Стрельцов
Стрельцы сегодня могут стать душой компании. В новой среде вы останетесь самими собой и привлечете внимание многих людей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 12 февраля2023 для Козерогов
Козерогам не стоит сегодня давить на собеседника. Постарайтесь понять чужую сторону и войти в чье-то положение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Водолеев
Сохраняйте в этот день холодный ум. Вам будет по силам справиться с любыми задачами и уроками, которые вам уготовила судьба.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 12 февраля 2023 года для Рыб
Рыбам в этот день нужно быть очень внимательными к своим вещам, поскольку есть риск потерять то, что вам очень важно.