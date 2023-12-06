Так, у Близнюків, Риб, Тельців та Дів попереду можливі серйозні проблеми на роботі. Загрожує крах кар'єри, передає 24 Канал.

Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, яким пощастить до кінця грудня

Близнюки

Ви можете стикнутися з новими неприємними викликами. Як би не було важко, зберігайте спокій та уникайте конфліктних ситуацій.

Гороскоп для Близнюків

Риби

У 2024 вам може загрожувати крах кар'єри. Однак, ще є час усе виправити. Намагайтеся зосередитися на виконанні поставлених завдань. Однак, не бійтеся змінити сферу діяльності. Можливо, це саме те, що вам потрібно.

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Телець

Вам варто переглянути свої професійні цілі. Можливо, щоб досягти успіху, доведеться змінити роботу. Адже на цьому місці дуже не щаститиме у 2024.

Гороскоп для Тельців

Діва

На початку 2024 року на вас, ймовірно, чекає крах кар'єри. Якщо хочете залишитися, відстоюйте свої права. Однак, намагайтеся не конфліктувати. Ви чудові аналітики, тож підберіть найкращі аргументи.

Гороскоп для Дів