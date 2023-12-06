Так, у Близнецов, Рыб, Тельцов и Дев впереди возможны серьезные проблемы на работе. Грозит крах карьеры, передает 24 Канал.

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Близнецы

Вы можете столкнуться с новыми неприятными вызовами. Как бы ни было трудно, сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтных ситуаций.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

В 2024 году вам может грозить крах карьеры. Однако еще есть время все исправить. Старайтесь сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Однако не бойтесь изменить сферу деятельности. Возможно, это то, что вам нужно.

Гороскоп для Рыб

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Телец

Вам следует пересмотреть свои профессиональные цели. Возможно, чтобы добиться успеха, придется сменить работу. Ведь на этом месте будет очень не везти в 2024 году.

Гороскоп для Тельцов

Дева

В начале 2024 года вас, вероятно, ожидает крах карьеры. Если вы хотите остаться, отстаивайте свои права. Однако старайтесь не конфликтовать. Вы замечательные аналитики, подберите лучшие аргументы.

Гороскоп для Дев