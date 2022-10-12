24 канал з'ясував, чому представники цих знаків зодіаку є непостійними та що спонукає їх швидко змінювати партнерів та оточення.

Читайте також Нестерпні та складні: 3 знаки зодіаку з найгіршим характером

Близнюки

Люди, які народилися під цим знаком зодіаку, мають одну характерну рису – за їхньою особистістю може бути прихована ще одна. Не дарма Близнюків називають дволикими, а іноді навіть лицемірними.

Якщо Близнюки відчувають хоч якісь сумніви щодо свого обранця чи обраниці, стосунки будуть поступово перетворюватися на пекло, а Близнюки втечуть під приводом незадоволеності відносинами.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Скорпіони – один з найбільш проблемних та конфліктних знаків зодіаку, тож не дивно, що саме їм важко триматися однієї людини довгий час. Скорпіони люблять дискутувати, проте майже все сприймають на особистий рахунок, що робить спілкування з ними не дуже приємним та довготривалим.

Чоловіки Скорпіони схильні до проявів агресії до своїх коханих, а жінки, народжені під цим знаком зодіаку, дуже зверхні та песимістичні. Через це ні Скорпіони, ні їхні обранці не залишаються задоволеними стосунками, та розбігаються за кілька місяців, тяжко переживаючи розрив і таємно ненавидячи свого колишнього партнера.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Представники цього знаку зодіаку вирізняються своєю екстравагантністю та харизматичністю, і чудово цим користуються. Водолії обожнюють, коли все оточення захоплюється ними, та прагнуть розбити якомога більше сердець.

Водоліям подобається закохувати в себе людей, проте, розуміючи, що стосунки вже почалися, і бажане вже отримано, представники цього знаку просто тікають, продовжуючи свій шлях серцеїда.

Гороскоп для Водоліїв